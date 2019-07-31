بيل ينتظر موقفه من سوق الانتقالات الصيني

ينتظر جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، قراراً بشأن مصيره مع النادي الملكي قبل إغلاق سوق الانتقالات في الصين، اليوم الأربعاء.

ويغلق سوق الانتقالات في الصين، اليوم الأربعاء، في الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت إسبانيا.

وارتبط اللاعب الويلزي بالانتقال إلى جيانجسو الصيني خلال الصيف الحالي بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي رغبته برحيل بيل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، أن ريال مدريد أوقف عملية نقل بيل إلى الصين بسبب عدم رغبة عائلة بيل للذهاب إلى هناك.

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ولم يسافر النجم الويلزي مع بعثة ريال مدريد إلى ميونخ بألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس أودي الودية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ساعات قليلة قد تحسم مصير بيل مع ناديه قبل إغلاق سوق الانتقالات في الصين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل سيكون أمامه 8 أيام في حالة عدم رحيله إلى الصين، لإيجاد فريقاً في الدوري الإنجليزي قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم 8 أغسطس.