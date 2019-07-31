صمت ديبالا يهدد مسار الصفقة المنتظرة

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الصفقة التبادلية المنتظرة بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس في الصيف الحالي.
ووفقًا للتقارير، فإن الصفقة التبادلية، ستنقل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد، مقابل تحرك البلجيكي روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو، صوب يوفنتوس.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن لوكاكو وافق على الانتقال إلى يوفنتوس، بسبب رغبته في ترك اليونايتد، ورغم أن اسمه ارتبط طوال الصيف الحالي بارتداء قميص إنتر ميلان.
وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن الصفقة تتوقف على رغبة ديبالا الذي لم يتضح حتى الآن إذا كان سيوافق على ترك الدوري الإيطالي للعب في البريميرليج خلال الموسم المقبل.
يذكر أن انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان توقف، بسبب رغبة الشياطين الحمر في الحصول على 83 مليون يورو للسماح برحيل المهاجم البلجيكي.
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