شكرا لقرائتكم ماذا قال رباعى منتخب السلة فى جلسة التحقيق بالاتحاد؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو منتخب السلة إلى التحقيق فى مقر الاتحاد بمعرفة علاء زهران عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعد تخلفهم عن الإنضمام للمنتخب خلال المشاركة فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى الأسبوع الماضى.

كان اتحاد السلة قد قرر إيقاف الرباعى ، إبراهيم الجمال، عمر طارق،رميح سامح،عمرو الجندى، مع تحويلهم للتحقيق على خلفية عدم انضمامهم للمنتخب.

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ولم يحضر جلسة التحقيق سوى الثنائى عمرو الجندى و عمر طارق ، حيث سبق وخضع الثنائى إبراهيم لجمال ورميح سامح للتحقيق قبل سفر البعثة ، وقدموا ما يثبت إصابتهم حيث يعانى الجمال من إصابة الكتف ، بينما رميح سامح مصاب باليد.

وفى جلسة الأمس قدم عمر طارق وعمرو الجندى شهادات طبية لعلاء زهران، تثبت إصابتهم تزامنا مع مشاركة المنتخب فى البطولة ، وقالوا إن المشاركة مع المنتخب واجب وطنى ، لكن تعرضهم للإصابة التى يعانون منها هى السبب الذى منعهم من الانضمام للمشاركة فى بطولة الأفرو كان مع باقى لاعبى المنتخب.