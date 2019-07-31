شكرا لقرائتكم المقاصة يسابق الزمن لإنهاء صفقة محمد إبراهيم مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو المقاصة الرتوش النهائية حالياً لضم محمد إبراهيم لاعب الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وبات اللاعب قريباً للغاية من ارتداء قميص الفريق الفيومي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث يرغب مسئولو المقاصة في حسم الصفقة بعدما تم بيع الغاني جون أنطوى مهاجم الفريق إلى بيراميدز مؤخراً.

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يذكر أن محمد إبراهيم عقد اكثر من جلسة مع مسئولى مصر المقاصة واتفقوا على جميع الخطوط العريضة فى التعاقد ويتبقى فقط الإتفاق النهائى على المقابل المادى.