"الأندية" تطالب الجبلاية بعمومية لتعديل اللائحة الأساسية...

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطابات من أندية الجمعية العمومية من أجل عقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة الأساسية للجبلاية.

ووصلت خطابات الأندية إلى اتحاد الكرة لأكثر من 88 ناديا لعقد جمعية عمومية غير عادية.

يذكر أن النصاب القانوني من أجل عقد جمعية عمومية هو 57 نادي ، وما زال العدد فى تواصل مستمر لإنعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وتعقد اليوم الأربعاء، لجنة صياغة لوائح مسابقات القسمين الثانى والثالث، اجتماعا جديدا بمقر اتحاد الكرة لحسم شكل المسابقات فى الموسم الجديد.

وأكد عاصم مرشد، عضو لجنة الصياغة بدورى القسم الثانى، أن اجتماع اللجنة الأحد الماضى شهد خلافا حادا حول عدد الأندية فى القسم الثانى ما بين 12 أو 16 فريقا فى المجموعات الثلاث.

وتضم اللجنة كلاً من محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.