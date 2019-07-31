شكرا لقرائتكم زى النهاردة قبل 26 عاما.. الإسماعيلى بطلا للدورى على حساب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 31 يوليو قبل 26 عاماً نجح النادى الإسماعيلى فى التتويج ببطولة الدورى العام على حساب الأهلى بهدفين دون رد، بعد مباراة فاصلة أقيمت باستاد غزل المحلة.

وتساوى الإسماعيلى مع الأهلى فى هذا الموسم فى عدد النقاط "51 نقطة" وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك، ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة نجح الدراويش فى الفوز بها عن طريق هدفى عاطف عبدالعزيز من ضربة جزاء، وبشير عبد الصمد قبل النهاية بثمانية دقائق.

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وبذلك حصد الإسماعيلى وقتها لقبه الثانى لبطولة الدورى، بعد تتويجه الأول فى موسم 1967، ثم أضاف بعد ذلك لقبه الثالث والأخير حتى الآن موسم 2002.

وقاد الإسماعيلى للفوز باللقب الراحل شحتة مديراً فنياً، ومساعده على أبو جريشة، بينما كان يقود الأهلى شوقى عبد الشافى.