شكرا لقرائتكم أفيس البرتغالي يخاطب الزمالك بشأن كهربا.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي نادي الزمالك خطاب خلال الساعات الأخيرة من نادي أفيس البرتغالي يستفسر فيه عن وجود رعاة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق البرتغالي. كان كهربا قد إنتقل لصفوف أفيس البرتغالي دون موافقة نادي الزمالك ، حيث يعتمد اللاعب أن عقده مع القلعة البيضاء غير صحيح. Advertisements ويتبقى لكهربا فى عقده مع الزمالك 3 مواسم وينص العقد على حصول اللاعب على 3 ملايين جنيه سنويا، ما يعنى تغريمه 9 ملايين جنيه فى حالة صحة موقف الزمالك بخلاف الإيقاف.

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