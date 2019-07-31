رسميا.. سكالوني مستمر في تدريب الأرجنتين

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الإبقاء على ليونيل سكالوني في منصب المدير الفني للمنتخب الأول حتى نهاية تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

جاء ذلك في بيان للاتحاد الارجنتيني نشره في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء.

وتولى سكالوني مهام المدير الفني للمنتخب في اغسطس 2018 بعد رحيل خورخي سامباولي عن المنصب إثر خروج المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر بكأس العالم 2018 في روسيا ، بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب.

وودع المنتخب الأرجنتيني بطولة كوبا أمريكا 2019 في الدور قبل النهائي إثر تلقيه هزيمه بثنائية نظيفة أمام المنتخب البرازيلي، صاحب الأرض، مما أثار الشكوك والتكهنات حول مستقبل سكالوني مع الفريق.

وكان سامباولي قد تولى تدريب منتخب الأرجنتين في 2017 بعقد لمدة خمسة أعوام ، بعد أن قاد منتخب تشيلي للتتويج بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في 2015.