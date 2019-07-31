شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه "إطلع بره" إيابا وذهابا فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك بعدما شهدت الأيام الماضية إتصالات بين بطلا مصر وجنوب السودان لإقامة مباراة الذهاب بمصر بعدما كان مُقرراً خوضها في جنوب السودان لكن ملعب فريق "إطلع بره" مازال غير جاهز لاستضافة المباراة كما رفض الاهلي خوض اللقاء في الخرطوم.
وتفاوض الأهلي مع بطل جنوب السودان لخوض مباراة الذهاب المقرر لها أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل بمصر وتحديداً بإستاد السلام على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس بمصر ايضاً سواء في السلام أيضاً أو في برج العرب.
ومن المقرر أن تصل بعثة بطل جنوب السودان القاهرة يوم 6 أو 7 أغسطس لخوض المباراتين.
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