شكرا لقرائتكم من أجل عيون عواد .. الزمالك يستغنى عن مدبولي ودونجا للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو الزمالك بالاستغناء عن الثنائي أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبي الفريق للإسماعيلي في صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش إلي القلعة البيضاء التي تمت بشكل رسمي خلال الساعات الماضية. Advertisements وجاءت قيمة انتقال عواد للزمالك مقدرة ب 35 مليون جنيه بجانب الاستغناء النهائي عن مدبولي ودونجا للدراويش وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمي بالفريق الأبيض بضم عواد الذي أصبح حارسا للأبيض لمدة خمس مواسم مقبلة. وبذلك أصبح الثنائي مدبولي ودونجا لاعبان ضمن صفوف الدراويش بينما انتقل عواد إلي الزمالك الذي حصل علي الاستغناء الخاص به.

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