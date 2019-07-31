شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. عماد متعب يودع الساحرة المستديرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 31 يوليو 2018 ، أعلن عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر اعتزاله الساحرة المستديرة بعد مشوار حافل بالإنجازات والبطولات مع الكرة المصرية .

وأعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى ، وقضى قناص الأهلى آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر ويعلن اعتزاله لكرة القدم.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى ، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة " 3 نوفمبر 2003".

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس ، كما نال القناص لقب هداف الدوري موسم 2004-2005 برصيد 15 هدف

حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الاهلى

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كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا ، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافي الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .

عماد متعب ثالث كبار الهدافيين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

شارك فى "9" مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الإفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة و ساهم فى تتويج المنتخب الاول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010".