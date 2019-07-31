شكرا لقرائتكم الزمالك يضم أوناجم مقابل مليون و500 ألف دولار وإعارة كاسونجو للوداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائي مع مسئولي الوداد المغربي علي انتقال محمد أوناجم جناح الفريق المغربي للقلعة البيضاء بشكل نهائي مقابل مليون و500 ألف دولار بجانب إعارة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك لمدة موسم للفريق المغربي.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك لليوم السابع أن كاسونجو سيتوجه إلي المغرب خلال ال٤٨ ساعة الجارية لتوقيع عقود الانضمام للوداد بشكل رسمي بعد الاتفاق علي الصفقة بين الناديين.

يتوجه المغربى محمد اوناجم، جناح فريق الوداد المغربى، إلى مقر نادى الزمالك بميت عقبة، لعقد جلسة مع المسئولون تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان أوناجم قد وصل إلي القاهرة أمس الأربعاء برفقة المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الجديد، وأنهي أوناجم توقيعه للزمالك بعد الاتفاق علي الصفقة بين الناديين.

أوناجم صاحب الـ27 عاما شارك مع الوداد المغربى فى 103 مباريات، بواقع 61 مباراة فى الدورى و42 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا وحصل على 7 إنذارات، خلال تواجده من موسم 2015 حتى الآن، فيما يُجيد أوناجم اللعب فى مركز الجناح.

ومن المقرر أن يُعلن مرتضى منصور صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.