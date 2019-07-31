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الاتحاد السكندري يسعى لضم بديل الهاني سليمان...

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جدة - عمرو شويل يسعي مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إلى التعاقد مع حارس مرمى ثانى بعد إبرام التعاقد مع عماد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق لسد مركز حراسة المرمى تماما استعدادا للموسم المقبل والذى سيشهد دخول الفريق اكثر من منافسة على رأسها دورى أبطال العرب .

 

وقرر الإتحاد السكندرى الإستغناء عن حارسه الأساسى الهانى سليمان مجانا الذى رحل لصفوف سموحه لعدم قناعة طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر بمستواه ومطالبته بضرورة التعاقد مع حارس مرمى خبرة وهو ما تفهمه رئيس النادى وقام بالإستغناء عن الهانى سليمان والتعاقد مع عماد السيد .

 

ويضم  الإتحاد السكندرى بين صفوفه محمود الزنفلى الذى تعاقد معه النادى الموسم الماضى قادما من الرجاء المطروحى ، بالإضافة لعودة عمرو خليل من الإعارة بعد تألقه الموسم الماضى مع الترسانة بالقسم الثانى .

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