شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسعى لضم بديل الهاني سليمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الإتحاد السكندرى الإستغناء عن حارسه الأساسى الهانى سليمان مجانا الذى رحل لصفوف سموحه لعدم قناعة طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر بمستواه ومطالبته بضرورة التعاقد مع حارس مرمى خبرة وهو ما تفهمه رئيس النادى وقام بالإستغناء عن الهانى سليمان والتعاقد مع عماد السيد .
ويضم الإتحاد السكندرى بين صفوفه محمود الزنفلى الذى تعاقد معه النادى الموسم الماضى قادما من الرجاء المطروحى ، بالإضافة لعودة عمرو خليل من الإعارة بعد تألقه الموسم الماضى مع الترسانة بالقسم الثانى .
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