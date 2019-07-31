الزمالك يستغنى عن مدبولي ودونجا لضم محمد عواد فى صفقة الـ 35 مليون جنيه

قام نادي الزمالك بالاستغناء عن الثنائي أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبي الفريق للإسماعيلي في صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش إلى القلعة البيضاء التي تمت بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

كما جاءت قيمة انتقال عواد للزمالك مقدرة ب 35 مليون جنيه بجانب الاستغناء النهائي عن مدبولي ودونجا للدراويش، وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمي بالفريق الأبيض بضم عواد الذي أصبح حارسا للأبيض لمدة خمس مواسم مقبلة.

وكان الحارس محمد عواد قد أعلن انتقاله رسميا إلى الزمالك قادمًا من صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أنه تنازل عن جزء من مستحقاته لدى الدراويش لإنهاء الصفقة رسميا.

وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية: "أشكر رئيس الزمالك على تمسكه بي، وأشكر إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، الأمور انتهت بخير، وتمسّكت أنا أيضا بالانتقال إلى الزمالك".

وأضاف صاحب الـ27 عامًا موجها رسالة إلى جماهير الزمالك: "يجب أن تعرفوا أنني تنازلت عن جزء من مستحقاتي بالتضحية بمبلغ كبير من أجل إنهاء الصفقة وموافقة الإسماعيلي على رحيلي".