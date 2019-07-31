الخليج 365 يكشف التفاصيل المادية لصفقتي أوناجم وعواد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أنهى نادي الزمالك رسميًا الاتفاق مع المغربي محمد أوناجم، لاعب فريق الوداد البيضاوي، من أجل الانتقال للقلعة البيضاء في الصيف الحالي.
وعلم الخليج 365 أن الزمالك حصل على خدمات أوناجم لمدة ثلاثة مواسم مقابل مليون و500 ألف دولار لصالح الوداد بجانب خروج الكونغولي كاسونجو كابونجو على سبيل الإعارة.
ووقع أوناجم البالغ من العمر، 27 عامًا، على عقود انتقاله في جلسة جمعته بمسئولي الزمالك ووكيل أعماله، خلال الساعات القليلة الماضية.
في المقابل، حصل نادي الزمالك رسميًا على خدمات حارس الإسماعيلي محمد عواد الذي خاض تجربة على سبيل الإعارة مع فريق الوحدة السعودي، خلال الموسم المنقضي.
عواد وقع على عقود انتقاله للزمالك لمدة خمسة مواسم حيث سيحصل الإسماعيلي على 35 مليون جنيه، بخلاف انتقال أحمد مدبولي ومحمود عبدالعاطي "دونجا" بصورة نهائية.
وسينضم مدبولي للإسماعيلي لأربعة مواسم، في حين سينضم "دونجا" لثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.
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