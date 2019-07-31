اليوم.. فيفا يعلن أسماء المرشحين لأفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2019 في مدينة ميلانو الإيطالية 23 سبتمبر المقبل.

وحدد "فيفا" اليوم الأربعاء موعد الإعلان عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعبة ، وأفضل مدير فني "رجال" وأفضل مدير فني للسيدات. فني للسيدات.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد صلاح في القائمة الأولية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب خاصة، بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

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