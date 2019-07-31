الرجاء يهزم نهضة بركان في صفقة خليفة ياجور!

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هزم نادي الرجاء البيضاوي المغربي مواطنه “ ” وحسم صفقة المهاجم الكونجولي “بن مالانجو” لصالحه اليوم الاربعاء من نادي تي بي مازيمبي الكونجولي، ليكون الصفقة السابعة للنسور الخضر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويأتي انضمام مالانجو ضمن خطة المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” لتعويض رحيل الثنائي “زكريا حدراف ومحسن ياجور” إلى نادي ضمك السعودي الأسبوع الماضي.

ويأمل عشاق الرجاء أن يخلف مالانجو النجم المغربي المخضرم ياجور ويكون هدفًا للدوري المغربي بالموسم المقبل كما فعل ياجور الموسم الماضي.

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وانضم مالانجو للرجاء من أجل مساعدة حميد أحداد على تسجيل الأهداف، حيث انضم الأخير مطلع هذا الأسبوع بنظام الإعارة من نادي الزمالك المصري نظير 250 ألف دولار حتى نهاية موسم 2020/2019.

وسيحتفل مالانجو بعيد ميلاده الـ 26 نهاية العام الجاري، وستكون هذه التجربة الاحترافية الأولى في مسيرته الكروية القصيرة التي بدأت قبل نحو خمسة أعوام مع نادي دون بوسكو الكونجولي.

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وانضم هداف مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا عام 2018 إلى الكتيبة الرجاوية بأقل من نصف مليون دولار، بفضل رفضه لتجديد عقده مع مازيمبي والذي كان سينتهي يوم 30 نوفمبر 2019.

وتواجد اللاعب في مدينة الدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء لمناقشة البنود الشخصية مع إدارة الرجاء، وفي تلك الأثناء عملت إدارة نهضة بركان – وصيف الكونفدرالية – بكل ما لديها من قوة لإقناعه بتغيير وجهته في اللحظة الأخيرة، إلا أن فريق رئيس الاتحاد المغربي “فوزي لقجع” أخفق في محاولة تعويض رحيل التوجولي “لابا كودجو” المنتقل بالمجان إلى نادي العين الإماراتي بشهر يونيه الماضي.

وصنعت مشاركة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد الفارق لإقناع مالانجو بالانضمام إليه بدلاً من بركان الذي سيعود للمنافسة على كأس الكونفدرالية كبطل لكأس العرش المغربي العام الماضي.

وتعتقد إدارة نهضة بركان أن انضمام مهاجم نادي فيتا كلوب الأنجولي “جان مارك ماكوسو” لصفوف الفريق خطوة غير كافية على الإطلاق للمنافسة على الألقاب بالموسم المقبل، ولا بد من ضم مهاجم إضافي قبل غلق السوق الحالي.

أما الرجاء فيبدو أنه أكمل سوقه عند صفقة مالانجو، ولن يضيف المزيد من الصفقات، حيث تعاقد مع الجناح الأيمن المغربي البلجيكي “نبيل جعدي” من نادي دينامو بوخارست الروماني، وضم المدافع المالي ساليف كوليبالي، وجلب لاعب إرتكاز نادي فيتا كلوب الكونجولي “فابريس نجوما”، وضم كذلك نجم اتحاد طنجة “عمر العرجون”، واستعاد صانع ألعابه المخضرم “محسن متولي” من الأهلي القطري في افتتاحية سوقه.

ويستهل الرجاء مشواره القاري بمواجهة نادي بريكاما يونايتد الجامبي في ذهاب الدور التأهيلي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 10 أغسطس المقبل خارج ميدانه، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت الموافق 24 أغسطس في معقله بملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.