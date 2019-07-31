رياضة | القرار الحاسم في أزمة مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القرار الحاسم في أزمة مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب ناديا الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي القرار الحاسم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

وكشف خليل بوبحي والذي كان ضمن الوفد المغربي الذي مثل الوداد أمام المحكمة الرياضية أن قرار المحكمة لن يخرج عن أحد السيناريوهات التالية:

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1- عدم قبول استئناف الترجي والوداد شكلًا مما يعني ضرورة تنفيذ قرار الكاف المطعون فيه بإعادة المباراة.

2- عدم اختصاص اللجنة التنفيذية للكاف لإصدار مثل هذه القرارات بإعادة المباريات وبالتالي إلغائه مع إحالة الملف على اللجان المختصة داخل الكاف

3- قبول الاستئنافين شكلًا وموضوعًا بتأييد قرار إعادة المباراة بين الفريقين على ملعب محايد.