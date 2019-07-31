رياضة | ريال مدريد يدفع ضريبة رونالدو.. وزيدان يكذب بـ298 مليون دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدفع ضريبة رونالدو.. وزيدان يكذب بـ298 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ريال مدريد الإسباني النفق المظلم بالخسارة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن كأس "أودي" الودية بعد أيام من السقوط أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3.

ورغم السقوط في 3 وديات فإن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وصف الأداء بالجيد متناسيًا أن بطل أوروبا 13 مرة تلقى الهزيمة الثالثة في فترة الإعداد لما قبل الموسم.

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وقال زيزو: "أنا لست سعيدا بالخسارة، لكننا كنا أفضل، وعلينا أن نكون أفضل فعليك أن تكون إيجابيا وتعرف ما عليك فعله لتصبح أفضل".

وأنفق ريال مدريد 298 مليون دولار للتعاقد مع إيدن هازارد ولوكا يوفيتش وإيدر ميليتاو ورودريجو وفيرلاند ميندي لكن يعتقد أن الإضافة الحقيقية في تشكيلة زيدان الأساسية ستكون هازارد فقط.

أما الحقيقة التي تتهرب منها إدارة النادي، فهي أن ريال مدريد لم يعد كما كان منذ رحيل أسطورته كريستيانو رونالدو الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث فقد الفريق الملكي ماكينة أهداف كانت كفيلة بقلب الكفة في أي لحظة حتى مع تردي مستوى الفريق أحيانًا.