رياضة | مانشستر يونايتد يغازل مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يغازل مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لطلب ضم صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسياني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، عاد إلى قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد التعاقد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو لضم أومتيتي، لإنهاء الأزمة الدفاعية لا سيما بعد إصابة إيريك بايلي مؤخرًا.