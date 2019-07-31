رياضة | ليفربول يصارع ليون في آخر ودية استعدادا للدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصارع ليون في آخر ودية استعدادا للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أولمبيك ليون الفرنسي وديًا في السابعة مساء اليوم في مدينة جنيف السويسرية استعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الإنجليزي

وانضم محمد صلاح نجم ليفربول إلى التدريبات أمس الثلاثاء، عقب انتهاء فترة العطلة الصيفية تمهيدًا لمشاركته لعدة دقائق أمام ليون مع الثنائي البرازيلي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو

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ويستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتى يوم الأحد المقبل في بطولة الدرع الخيرية خاصة أن مباراة اليوم أمام ليون تعد البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.