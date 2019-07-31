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رياضة | "سوبر كمبيوتر" يصدم ليفربول ويبشر محمد صلاح

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تنبأ "الكمبيوتر الخارق" أو مايعرف بـ"سوبر كمبيوتر" بفوز مانشستر سيتي على حساب ليفربول بلقب للموسم الثاني على التوالي.

 

وتحظى تنبؤات سوبر كمبيوتر بمتابعة كبيرة في إنجلترا لأنها تأتي بعد تزويده بمعلومات عن الفرق المختلفة وحركة النوادي في سوق الانتقالات وحالة اللاعبين الفنية والبدنية والصحية، ليقوم الكمبيوتر بتحليل هذه المعلومات وإعطاء النتائج.

 

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وتوقع سوبر كمبيوتر فوز محمد صلاح نجم ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي بتسجيل 29 هدفًا  وفوز بالمركز الرابع بقيادة أولى للنجم فرانك لامبارد من مقاعد البدلاء كمدير فني.

 

وكشف سوبر كمبيوتر عن أن سيفوز بلقب في الموسم الجديد على حساب بايرن ميونيخ.

 

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