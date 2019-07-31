رياضة | يوفنتوس يفسد صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفسد صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي طرفًا قويًا على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو"الإيطالي عن أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي طلب ضم إريكسن لصفوف فريقه قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

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وأوضح الموقع أن كريستيان إريكسن يبدو خيارًا جيدًا بالنسبة للمدرب ماوريسيو ساري خاصةً أنه كان مطلعاً على أدائه عندما كان يتولى تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي في الموسم الماضي.