رياضة | الأهلي يعلن القائمة الإفريقية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن القائمة الإفريقية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن فريق الأهلي القائمة الإفريقية اليوم والتي من المنتظر أن تشهد تضم 26 لاعبًا بما فيها الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء.

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وشهد مقر الأهلي أمس اجتماعا بين لجنة التخطيط، ومارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تم فيها الاستقرار على قيد 26 لاعبًا في قائمة الفريق الإفريقية.

وقال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لجنة التخطيط ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية مع الجهاز الفني، واستعرضت رؤية الجهاز في هذا الشأن".