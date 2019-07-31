رياضة | أزمة جديدة بين جاريث بيل وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة بين جاريث بيل وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأخيرة أزمة جديدة بين اللاعب الويلزي جاريث بيل وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد تصريحات المدرب بان بيل سوف يرحل في الصيف.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة سكاي سبورت، إن جاريث بيل غاضب من مسئولي ريال مدريد، وذلك بعد رفض عرض من نادي جيانجسو سونينج الصيني، وإبلاغهم بعدم إمكانية رحيل اللاعب.

وكان جاريث بيل قد وافق للرحيل إلى النادي الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى. مليون جنية إسترليني.

وأصبحت العلاقة بين جاريث بيل وزيدان متوترة إلى أقصى حد، خاصة بعد تصريحات المدرب الفرنسي عن اللاعب الويلزي في مباريات الكأس الدولية للأبطال.