اشتباه بوجود قنبلة في سيارة النجم ميسي

جدة - عمرو شويل برشلونة - وكالات - الخليج 365

أجرت قوات الأمن في مطار مدينة برشلونة تفتيشاً طارئاً لسيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد وصول بلاغ يفيد بوجود متفجرات في داخلها.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن قوات الأمن فى مطار برشلونة تلقت بلاغاً يفيد بوجود متفجرات داخل سيارة ميسي، وهو ما دفعهم لتفتيتش السيارة.

ولا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي عطلته الصيفية، على أن يعود قريباً إلى برشلونة للتحضير للموسم الجديد.