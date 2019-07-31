الامارات | العين يتعادل مع الفتح السعودي سلبياً

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعادل مع الفتح السعودي سلبياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مع الفتح السعودي، سلبياً بدون أهداف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج المعسكر الخارجي.

وكان المدرب الكرواتي، إيفان ليكو قد اختبر في مواجهة اليوم 22 لاعباً، إذ دفع في الشوط الأول بكل من خالد عيسى، علي الحيظاني، إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، سالم عبدالله، فلاح وليد، محمد هلال، محمد عبدالرحمن، خالد البلوشي، محمد خلفان وجمال معروف.

وتألفت تشكيلة الشوط الثاني من محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة، محمد علي شاكر، تسوكاسا شيوتاني، محمد فايز، يحيى نادر، أحمد برمان، محسن عبدالله، عبدالرحمن مزيان، كايو كانيدو ولابا كودجو.