شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لمرتضى منصور للإعلان عن الصفقات الجديدة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، فى مقر القلعة البيضاء للإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض والاستعدادات للموسم الجديد.

كما سيشهد المؤتمر حديث مرتضى منصور عن الجلسات التى جمعته بالسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، أثناء فترة قيادته للفريق، قبل رحيله بعد نهاية عقده بنهاية شهر مايو الماضى، وأسباب إقالته لخالد جلال، الذى تولى القيادة الفنية للأبيض خلفًا للمدير الفنى السويسرى.

وقاد جلال الفريق فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربى والجونة والإسماعيلى والأهلى على الترتيب، حقق خلالهم التعادل فى مباراتين وفاز فى أخرى وهُزم أمام الأحمر فى القمة 118 من الدورى، الذى احتل الأبيض خلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب، بالإضافة إلى الحديث عن المدرب القادم للقلعة البيضاء والذى أكد أنه سيكون أجنبيًا وأسباب رفضه استقدام مدرب محلى فى تلك المرحلة.