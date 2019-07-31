شكرا لقرائتكم الأهلى يرسل قائمته النهائية للكاف اليوم قبل إغلاق باب القيد أفريقياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُرسل النادي الاهلي اليوم،الأربعاء، القائمة الافريقية حيث سيتم إغلاق باب القيد أفريقياً مساء اليوم ومن المقرر أن يُرسل النادي قائمته للإتحاد الأفريقي خلال الساعات المقبلة.

ويستهل الأهلي الذى توّج مؤخراً بلقب الدوري المحلي مشاركاته في النسخة الجديدة بطولة أفريقيا مشواره في البطولة القارية بمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان منتصف أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أكد أن الاجتماع بين لجنة التخطيط بالنادى والأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الذي جرى أمس كان مثمرًا في إطار التنسيق مع لجنة التخطيط بشأن رؤية الجهاز الفني بخصوص القائمتين المحلية والأفريقية.

وأشار إلى أن اللجنة تدعم مارتن لاسارتي وجهازه وكان هناك حوار إيجابي يخدم مصلحة الفريق انتهى باعتماد القائمة الأفريقية التي سيتم الإعلان عنها اليوم أما القائمة المحلية تم تأجيل حسمها للفترة المقبلة خاصة أنه لايزال هناك وقت على موعد إغلاق القيد المحلي عكس القيد الإفريقي الذي ينتهي اليوم.