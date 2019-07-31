محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عدد من المباريات الودية في أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات: كأس أودي 06:00 ـ ريال مدريد VS فنرباخشة - القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD Advertisements 08:30 - توتنهام هوتسبر VS بايرن ميونيخ ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD مباريات ودية 07:00 ـ ليفربول VS أوليمبيك ليون 07:30 ـ أنجيه VS آرسنال 08:00 ـ سالزبورغ VS تشيلسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الأوروبي الودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.