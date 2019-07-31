رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد العربى لكرة القدم يوم 6 سبتمبر المقبل موعدا لإقامة لقاء الذهاب بين الإسماعيلى مع أهلى بنغازى الليبى على ملعب الإسماعيلية ، لحساب منافسات دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الفريق الليبى قد حدد دولة تونس لإقامة مباراة الإياب فى ظل الحظر المفروض على الدولة الليبية من قبل الاتحاد الدولى نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمني.