رياضة | الإسماعيلي يخوض وديتين قبل مباراة أهلي بنغازي بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخوض وديتين قبل مباراة أهلي بنغازي بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على خوض مباراتين وديتين الأولى ستقام أمام بورفؤاد يوم 4 أغسطس المقبل على ستاد الإسماعيلية ، فيما ستكون الثانية ضد فريق النجوم السعودى يوم 9 من ذات الشهر المذكور بنفس الملعب.

ويستعد الفريق لمواجهة منافسه أهلى بنغازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل بالإسماعيلية ، لحساب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الجدير بالذكر أن الدراويش قد انهى منافسات الدورى المحلى هذا الموسم فى المركز السابع