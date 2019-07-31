رياضة | اليوم.. الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في 2019 من "فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في 2019 من "فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2019.

وسيتم إعلان المرشحين لجائزة "THE BEST" أفضل لاعب من فيفا وذلك اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري.

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وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد سيطر على جوائز الأفضل لعام 2018 سواء من الاتحاد الأوروبي "يويفا" أو الاتحاد الدولي "فيفا" وذلك بعد مستواه المميز مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا.

فيما سيعلن أولاً عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات وأفضل مدرب للرجال، وبعدها سيتم الكشف عن أسماء المرشحين لجوائز أفضل لاعبة ولاعب فى العالم 2019 على الترتيب.

وتقرر أن يعلن اسم الفائزين بجوائز الأفضل وذلك يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر خلال حفل ضخم بمدينة ميلانو.