رياضة | علاء عبد العال يستعد لخوض دورة تدريبية بأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عبد العال يستعد لخوض دورة تدريبية بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وإنبي والشرقية، للسفر إلى أمريكا لخوض دورة تدريبية، أول أغسطس المقبل.

وتضم الدورة التدريبية أحد أكبر المحاضرين الأسبان ، والتي سوف تستمر لمدة أسبوع.

وتوجه علاء عبد العال عبر "الخليج 365 الرياضي" بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي كان له دور كبير في خوضه هذه الدورة.

جدير بالذكر ان علاء عبد العال رحل عن صفوف الداخلية بنهاية الموسم الأخير، بعد ما قدم موسما جيد ولكن سوء التوفيق لم يمهل الفريق الشرطي ليهبط لدوري الدرجة الثانية.