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بايرن ميونخ يكتسح فنربخشة بنصف دستة أهداف في كأس أودي

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حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزًا كبيرًا على نظيره فنربخشة التركى 6-1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "اليانز آرينا" فى بطولة كأس أودى.

تقدم ريناتو سانشيز بالهدف الاول فى الدقيقة 22 وأضاف ليون جوريتزكا الثاني فى الدقيقة 28 ثم أحرز توماس مولر الثالث فى الدقيقة 31 .

وفى الدقيقة 40 أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الرابع ، ثم عاد مولر ليسجل الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 44 .

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وفى الشوط الثاني سجل توماس مولر الثالث له ولفريقه فى الدقيقة 58 ، وسجل ماكس كروس هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 64 .

وبذلك سيواجه بايرن ميونخ نظيره توتنهام الإنجليزي غدا بعدما نجح فى الفوز على اليوم بهدف دون رد.

فى المقابل يواجه ريال مدريد نظيره فنربخشة على المركز الثالث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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