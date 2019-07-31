بايرن ميونخ يكتسح فنربخشة بنصف دستة أهداف في كأس أودي

حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزًا كبيرًا على نظيره فنربخشة التركى 6-1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "اليانز آرينا" فى بطولة كأس أودى.
تقدم ريناتو سانشيز بالهدف الاول فى الدقيقة 22 وأضاف ليون جوريتزكا الثاني فى الدقيقة 28 ثم أحرز توماس مولر الثالث فى الدقيقة 31 .
وفى الدقيقة 40 أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الرابع ، ثم عاد مولر ليسجل الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 44 .
وفى الشوط الثاني سجل توماس مولر الثالث له ولفريقه فى الدقيقة 58 ، وسجل ماكس كروس هدف الضيوف الوحيد فى الدقيقة 64 .
وبذلك سيواجه بايرن ميونخ نظيره توتنهام الإنجليزي غدا بعدما نجح فى الفوز على ريال مدريد اليوم بهدف دون رد.
فى المقابل يواجه ريال مدريد نظيره فنربخشة على المركز الثالث.
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