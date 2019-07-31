شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تقديم مواعيد المباريات المتبقية لبطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة، تقديم مواعيد المباريات المتبقية لبطولة كأس مصر والمحدد لها سبتمبر المقبل ، خاصة وأن المواعيد المحددة من جانب لجنة المسابقات تتعارض مع الأجندة الدولية للمنتخبين الأول والأولمبى اللذين سيخوضان مباريات ودية فى الفترة من 2 حتى 9 سبتمبر المقبل.
ويبحث اتحاد الكرة عن حلول لأزمة كأس مصر، ويعتبر الاتجاه الأقرب حاليا هو تقديم مواعيد المباريات فى ظل تعارض مواعيدها مع الأجندة الدولية وتمسك المنتخبين الأول والأولمبى باللاعبين الدوليين فى التوقف المقبل، على أن تقام يوم 15 أغسطس المقبل.
ويحسم اتحاد الكرة الجدل حول هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
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