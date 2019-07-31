شكرا لقرائتكم الأهلى يترقب رد الاتحاد الافريقي على "اطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الاهلي رد الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على طلب القلعة الحمراء بإقامة مباراة الأحمر مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة بدلاً من جنوب السودان.

الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس المقبل لإقامة مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة فى السودان على أن تقام مباراة العودة فى نهاية الشهر بالقاهرة.

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وتفاوض مسئولو الاهلي مع نظراؤهم في فريق "إطلع بره" لإقامة مباراة الذهاب في القاهرة بسبب الأوضاع التى تمر بها السودان خلال الوقت الحالى على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أيضاً وهو ما رحّب به الفريق الجنوب السوداني لكن الناديين ينتظران رد الكاف خلال الساعات المقبلة.