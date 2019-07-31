شكرا لقرائتكم اجتماع بالجبلاية لحسم شكل المسابقات فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اليوم ،الأربعاء، لجنة صياغة لوائح مسابقات القسمين الثانى والثالث، اجتماعا جديدا بمقر اتحاد الكرة لحسم شكل المسابقات فى الموسم الجديد.

وأكد عاصم مرشد، عضو لجنة الصياغة بدورى القسم الثانى، أن اجتماع اللجنة الأحد الماضى شهد خلافا حادا حول عدد الأندية فى القسم الثانى ما بين 12 أو 16 فريقا فى المجموعات الثلاث.

وتضم اللجنة كلاً من محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، وعاصم مرشد رئيس نادى كوم حمادة، وعبد الرحيم إسماعيل عضو الجمعية العمومية.

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وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثانى والثالث خلال الاجتماع الودى الذى عقده اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية.