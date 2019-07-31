سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم

رضا علي

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي علي تجربة براميدز الموسم الماضي , قائلا : " بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم " .

وتابع " عبد الحفيظ " ، خلال لقائه في برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" : براميدز خلق روح المنافسة في الدوري واكتشفت في الأربع سنوات الماضية أننا عندما نصل للنقطة 74 أو 77 نفوز بالدوري ,

مشيرا الي ان الأهلي يتغلب على الجميع بشخصيته، وروح الفانلة الحمراء .