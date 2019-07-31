اتحاد الكرة: الفيفا يصدر قرارًا خلال أيام بتعيين لجنة مؤقتة

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سيصدر قرارًا خلال أيام، بتعيين لجنة مؤقتة تدير الجبلاية لمدة سنة، لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد. سنة، لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد. قال المصدر، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي، نجح في إقناع مسئولي الفيفا بالموافقة على تعيين اللجنة، ويتبقى فقط إصدار القرار، ومن المنتظر أن يكون خلال أيام. الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي، نجح في إقناع مسئولي الفيفا بالموافقة على تعيين اللجنة، ويتبقى فقط إصدار القرار، ومن المنتظر أن يكون خلال أيام.

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