اتحاد الكرة يدرس تعديل مواعيد كأس مصر لحل أزمة المنتخب الأوليمبي

يدرس مسئولو اتحاد الكرة، تعديل مواعيد بطولة كأس مصر المقرر إقامتها خلال سبتمبر المقبل، لحل أزمة المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية يدرس تأجيل لقاءات الكأس ومن ثم تأجيل الدوري الجديد، أو تقديم موعد مباريات المسابقة المحلية. وتتمثل الأزمة في أن مواعيد مباريات الكأس تتزامن مع فترة الأجندة الدولية المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر، حيث إن المنتخب الأوليمبي يرتبط بخوض مباراتين وديتين ضمن معسكر تحضيري لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. مباريات الكأس تتزامن مع فترة الأجندة الدولية المقرر لها من 2 لـ10 سبتمبر، حيث إن المنتخب الأوليمبي يرتبط بخوض مباراتين وديتين ضمن معسكر تحضيري لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

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