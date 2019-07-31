رياضة | يوفنتوس بوابة نيمار للتعاقد مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس بوابة نيمار للتعاقد مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

ووصل نيمار لعلاقة متوترة مع إدارة الفريق الباريسي، خاصة بعد رفض الإدارة رحيله في الصيف إلى فريق برشلونة، بسبب العلاقات السيئة بين الناديين.

ويرغب اللاعب البرازيلي في الرحيل إلى يوفنتوس كبوابة للذهاب إلى برشلونة في بداية موسم 2020.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف موسم 2017، وذلك بعد كسر باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.