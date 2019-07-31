ريال مدريد يواصل نتائجه السلبية بسقوط جديد أمام توتنهام

واصل نادي ريال مدريد الإسبانى مسلسل نتائجه السلبية فى المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، وخسر أمام توتنهام الإنجليزى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "اليانز آرينا" فى إطار بطولة كأس أودى التى ينظمها البايرن كل عام.

وجاء الهدف عبر هداف توتنهام هاري كين الذى استغل خطأ فادحا لدفاع ريال مدريد بعدما أراد البرازيلي مارسيلو إلحاق الكرة وإعادتها للخلف لينقض الفتى الذهبي للإنجليز على الكرة ويضعها في الشباك.

وكان ريال مدريد قد تعرض منذ أيام إلى خسارة مدوية أمام أتلتيكو مدريد 7-3 فى ولاية نيويورك الأمريكية فى بطولة الكأس الدولية للأبطال.

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وبتلك النتيجة سيلتقى توتنهام نظيره بايرن ميونخ الألمانى مساء الأربعاء فى نهائى البطولة، فيما سيلعب ريال مدريد على المركز الثالث أمام فنربخشة.

وكان الفريق الملكى خسر فى المواجهة الودية الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/7 ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، سبقها بالخسارة أمام بايرن ميونخ 1/3 وحقق فوزًا صعبًا على أرسنال بركلات الترجيح.

فى المقابل، فاز توتنهام على يوفنتوس الإيطالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم خسر أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.