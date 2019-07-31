شكرا لقرائتكم الغندور والشناوى أبرز المرشحين لتولي لجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثنائى جمال الغندور وأحمد الشناوى الحكمان السابقان حسابات اتحاد الكرة لتولى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد، بعدما رشح عدد كبير من الأندية الثنائى لخلافة عصام عبد الفتاح. من المقرر أن يتم حسم مصير لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب حسم موقف الجبلاية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سواء بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد لمدة عام أو باعتماد ثروت سويلم قائما بأعمال الرئيس حتى أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس جديد.

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