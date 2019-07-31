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جدة - عمرو شويل موعد مبارة الأهلي واطلع برة فى بطولة أبطال أفريقيا



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، ظهور اتجاه قوى لإقامة مباراتى الفريق الأحمر أمام نادي اطلع برة بطل السودان، فى الدوري التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا، بالقاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس المقبل، لإقامة مباراة الذهاب بين الأهلي وأطلع برة فى السودان، على أن تقام مباراة العودة فى نهاية الشهر بالقاهرة.

كشف مصدر أهلاوى، أن النادي السودانى أبدى رغبته فى إقامة مباراتى الذهاب والعودة أمام الأهلي فى مصر وعدم إقامة أى مباراة على أرضه بسبب الأوضاع التى تمر بها السودان خلال الوقت الحالى.

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أضاف المصدر أن النادي الأهلي يرحب برغبة النادي السودانى الذى ستزيد من فرص إراحة اللاعبين وعدم الإرهاق فى السفر من القاهرة إلى السودان والعكس لخوض مباراة الذهاب أمام أطلع برة.

موعد مبارة الأهلي واطلع برة فى بطولة أبطال أفريقيا



وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة 4 أيام عقب الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد باستاد برج العرب فى الإسكندرية بختام بطولة الدوري الممتاز التي سبق وحسمها الأهلي في الجولة الماضية بالفوز على المقاولون.