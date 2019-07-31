محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، التي كان أبرزها إعلان الأهلي رسميا تعاقده مع محمود متولي من الإسماعيلي، وإنهاء الزمالك لصفقة محمد عواد حارس الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويرصد الخليج 365 عبر الروابط التالية، أبرز ما جاء من أحداث أمس (الثلاثاء) الموافق 30 يوليو 2019:
ثاني صفقاته الصيفية.. الأهلي يضم مدافع الإسماعيلي رسميا
الأهلي يكشف كواليس صفقة متولي ورفض "العروض المغربية"
مصدر لـ"الخليج 365": فضل مشرفًا على منتخب مصر.. ولجنة لإدارة اتحاد الكرة
بالصور.. أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة
رسميا.. بيراميدز يعلن الصفقة السادسة
محمود متولي يكشف كواليس الانضمام للأهلي.. ودور محمد فضل في الصفقة
مصدر في الزمالك لمصراوي: انفراجة جديدة في صفقة التعاقد مع عواد
أوناجم في الزمالك لتوقيع العقود
باتشيكو ضمن 3 مدربين يفاوضهم الزمالك لخلافة جلال
الغندور: الأهلي اخترع فكرة التأجيل بـ"التليفون".. لماذا لم يواجه بيراميدز؟
آل الشيخ يثير الجدل حول المدرب المرشح للزمالك
رسميا.. عواد يعلن انتقاله للزمالك.. ويوجه رسالة للجماهير
رئيس الزمالك: نختار مدربًا بين 3 مرشحين.. وأحمد وأمير أعدا القائمة الأفريقية
متولي: 3 أسباب وراء تضحيتي بالكثير للانضمام للأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. صفقات الأهلي والزمالك.. وفضل مشرفا على المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.