سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة للزمالك بشأن "صفقات يناير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجماهير كانت تثق في قدرة الفريق على حصد لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه رغم التراجع في جدول ترتيب المسابقة خلال منتصف المسابقة.

وقال عبدالحفيظ عبر قناة "MBC مصر": "البعض شكك في اللاعبين والجهاز الفني ومدى قدرتهم على التعامل مع الموقف، لكننا تحدينا كل هذه الظروف ونجحنا في النهاية في حصد لقب الدوري".

وأضاف: "جماهير الأهلي هتفت بأن الدوري في الجزيرة منذ شهر مارس وتحديدا منذ مباراة بتروجيت أو الداخلية، لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء والإصرار من الثانية الأولى حتى الأخيرة".

من جانبه، رد عبدالحفيظ على على من يبرر تأجيل مباريات الأهلي حتى يلعب مباريات الدور الثاني بصفقات يناير قائلا: "من يتحدث عن هذا الأمر يريد فقط تشتيت التركيز والتقليل من تتويج الأهلي".

وأكد: "ما هي المباريات التي لعبها الأهلي بعد يناير؟ البعض قال إنه كان يتبقى له 9 مباريات وقام اتحاد الكرة بالانتظار حتى نقوم بتدعيم الفريق بالصفقات خلال الميركاتو الشتوي، لكن هذا الأمر غير صحيح".

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وأوضح: "واجهت بيرامديز يوم 4 يناير ولعبنا بلاعب جديد فقط وهو رمضان صبحي، وكان يتبقى لي 4 مباريات فقط أمام مصر المقاصة وسموحة وإنبي والزمالك".

وتابع: "واجهت في الدور الأول قبل يناير ناديي الإسماعيلي والمصري بدون الصفقات، وكان المنافس لديه مباراتين أيضا أمام الإسماعيلي والأهلي".

وواصل: "لعبت في الدور الأول قبل يناير أمام فرق نجحت في سلب نقاط من المنافس، مثل حرس الحدود وطلائع الجيش والمقاولون الذين تعادلوا مع المنافس، وفريقي النجوم والمصري اللذان فازا عليه".

وأتم مدير الكرة بالأهلي: "رقميًا، حققنا 46 نقطة من أصل 51 في 17 مباراة بالدور الثاني، لم نتعثر فقط إلا بالخسارة أمام بيراميدز والتعادل مع الإسماعيلي، وحققنا 15 انتصارًا لنفقد خمس نقاط فقط".

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري بفارق 8 نقاط أمام أقرب منافسيه الزمالك، بعد الفوز في مباراة القمة 118 بهدف نظيف في ختام منافسات المسابقة.