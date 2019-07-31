محمد عواد: إن شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك

قال اللاعب محمد عواد المنضم حديثًا إلى الزمالك، خلال جلسته مع المستشار مرتضى منصور أثناء توقيع العقد: "إن

شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير الأبيض، وأشكر المستشار على تمسكه بانضمامي لفريق الكرة".

وكان عواد قد تمسك بالانضمام للزمالك ورفض الانضمام لاي نادي اخر او الاستمرار مع فريقه الاسماعيلي بعد عوده من الاحتراف بالسعوديه