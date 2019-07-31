عمرو جمال يُمدد للأهلي ويخوض إعارته الثالثة في صفاقس

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يَستعد المهاجم الدولي المصري السابق “عمرو جمال” لخوض الإعارة الثالثة في مسيرته الاحترافية بالانضمام لصفوف صفاقس التونسي حتى يونيه 2020.

ووقع اللاعب على عقد جديد مع الأهلي منتصف هذا الأسبوع مدته عامين قبل السفر إلى تونس لاتمام انضمامه للفريق الملقب بـ “يوفنتوس العرب” والذي خطف منه الأهلي الثنائي “جونيور أجايي وعلي معلول” قبل عامين وحقق بفضلهما العديد من الألقاب.

وأكد مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” موافقة لجنة الكرة على عرض صفاقس بإستعارة اللاعب الملقب بـ “الغزال” حتى نهاية الموسم المقبل.

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وتبدو الإعارة غريبة بعض الشيء بالنسبة لجمهور ملعب الطيب لمهيري في صفاقس، فلم يُشارك عمرو جمال في أي مباراة مع الأهلي منذ نهاية العام الماضي بسبب تكرار إصاباته، والتي تعرض لها بعد أيام من انتهاء إعارته مع نادي هيلسنكي (HJK) الفنلندي صيف 2018.

وأعير صاحب الـ 27 عامًا للمرة الأولى من الأهلي في موسم 2018/2017 لنادي بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي، لكنه لم يسجل أكثر من هدفين في 13 مباراة بالدوري الجنوب أفريقي.

وعاد اللاعب ليُخيب الآمال خلال إعارته الثانية، حيث اكتفى بتسجيل هدف يتيم في 12 مباراة بالدوري الفنلندي الممتاز مع هيلسنكي، الأمر الذي أضعف إمكانية تسويقه لبيعه لأحد أندية الدوريات الخمس الكبرى كما كان يرغب اللاعب.

واستغلت إدارة الأهلي علاقتها المميزة بإدارة الصفاقسي التونسي من أجل التوصل لاتفاق رسمي بإعارة عمرو جمال إلى ملعب الطيب لمهيري بصفاقس حتى نهاية الموسم، لعل وعسى يتمكن من استعادة حاسته التهديفية لتسهيل تسويقه في الميركاتو الشتوي أو الصيفي من عام 2020.

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وسيحتاج عمرو جمال لبذل مجهودًا مضاعفًا لإثبات نفسه للمدير الفني المونتينجري “نيبوشا يوفوفيتش” الذي وصل إلى صفاقس هذا الأسبوع لتولي مسؤولية تدريب الصفاقسي خلفًا للمدير الفني الهولندي “رود كرول”.

ويضم خط هجوم صفاقس 6 لاعبين أجانب بخلاف عمرو جمال، هم النيجيري كينجسلي إيدو والتوجولي دونو هوبيرت والكونجولي نجومبي والعراقي أيمن حسين، والثنائي الإفواري كريس كواكو ومانوتشو.

ويُنافس صفاقس في الموسم المقبل 2020/2019 على ثلاثة ألقاب “الدوري والكأس وببطولة كأس الكونفدرالية”، بعد احتلاله للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي للمحترفين الموسم الماضي خلف الترجي والنجم الساحلي.

صفاقس والحزم

تلقى صفاقس عرض قوي لبيع مهاجمه التونسي الشاب “فراس شواط” خلال الميركاتو الصيفي الحالي وصل إلى مليون و700 ألف دولار من نادي الحزم السعودي، حسب تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء.

ويُجيد فراس شواط على طرفي الملعب كجناح مهاجم وفي مركز المهاجم المتأخر، وكان قد سجل 9 أهداف في 23 مباراة بالموسم الماضي، وأختير في منتخب تونس الأول بكأس أمم أفريقيا 2019.

وصُعد اللاعب صاحب الـ 23 عامًا في سن مُبكرة للعب مع الفريق الأول للصفاقسي خلال موسم 2016/2015، لكن اختراقه للتشكيل الأساسي حدث في موسم 2018/2017 حين سجل 7 أهداف في 21 مباراة.

ولم يحظ فراس شواط بفرصة جيدة للعب الأدوار الأولى مع منتخب تونس خلال كأس أمم أفريقيا، إذ اكتفى بلعب 21 دقيقة أمام مالي في دور المجموعات وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1، ولعب 4 دقائق أمام السنغال في نهاية الشوط الإضافي الثاني، وشارك لمدة 47 دقيقة أمام نيجيريا بمباراة تحديد المركز الثالث.

وإذا ما رحل شواط إلي نادي الحزم السعودي سيُمهد ذلك الطريق أكثر أمام الوافد الجديد “عمرو جمال” للعب دقائق أكثر وسيختصر المنافسة أكثر بين هذا الكم الكبير من المهاجمين في النادي.