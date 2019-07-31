الزمالك يُوطد علاقته بالجمهور المغربي بإحياء ثنائية بن شرقي وأوناجم

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واصلت إدارة نادي الزمالك توطيد علاقتها بالجمهور المغربي بانتزاع توقيع نجم وسط الوداد البيضاوي “محمد أوناجم” قبل 48 ساعة من غلق فترة القيد الأفريقية، ليكون المغربي الرابع الذي يلتحق بالفريق في أقل من سنة بعد حميد أحداد وخالد بوطيب وأشرف بن شرقي.

وشوهد محمد أوناجم في مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء صحبة المنتقل حديثًا للزمالك من الهلال السعودي “أشرف بن شرقي”.

وحصل اللاعب على صورة تذكارية مع مواطنه بن شرقي، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل تواجههما معًا إلى مقر نادي الزمالك لعقد جلسة مع مجلس الإدارة، تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد في صفوف الفريق يوم غد الاربعاء.

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واتفق الزمالك على انتداب أوناجم مقابل ترك مهاجم الزمالك، الكونجولي كابونجو كاسونجو، ينضم لصفوف الوداد، بعد انتهاء إعارته مع نادي الوحدة السعودي.

ووصل أوناجم للقاهرة بعد ثلاثة أيام فقط من إعارة الزمالك للمهاجم المغربي “حميد أحداد” للرجاء البيضاوي بمبلغ 250 ألف دولار مع خيار الشراء في يونيه 2020 نظير 500 ألف دولار.

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ثنائي

يعول جمهور الزمالك الكثير على ثنائية “أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم” للمنافسة على لقبي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، حيث قادا الوداد البيضاوي في موسم 2017/2016 للتتويج بالثنائية.

ويمتاز اللاعب بانطلاقاته السريعة على الرواق الأيمن، وهي التي تسببت في صناعته لهدف تعادل الوداد مع الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017، من عرضية نموذجية اصطادها أشرف بن شرقي بالرأس قبل سعد الدين سمير في الدقيقة 16 من المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وفي لقاء إياب نهائي أفريقيا أمام الأهلي، غاب أوناجم وتابع اللقاء من مدرجات مركب محمد الخامس، تاركًا أشرف بن شرقي يعذب الظهير الأيسر للأهلي “حسين السيد” ليأتي من تلك الجهة هدف الفوز الوحيد لـ “الواك” برأسية من “وليد الكرتي” بعد عرضية لأشرف بن شرقي.

وقضى أوناجم /27 عامًا/ المواسم الأربع الماضية بين صفوف الوداد البيضاوي عقب انضمامه من صفوف نادي شباب أطلس صيف 2015.

وساهم للاعب في تتويج الوداد بلقب الدوري الموسم الماضي، بتسجيل 5 أهداف في 24 مباراة، كان آخرهم أمام شباب ريف الحسيمة بالجولة الـ 23 من البطولة المحلية عندما فاز الوداد 1/6.